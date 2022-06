Nuovo obiettivo per la difesa: Maldini prepara lo scambio

Il Milan ha messo gli occhi su Robin Le Normand, difensore centrale della Real Sociedad: le ultimissime notizie in sede di calciomercato sui rossoneri di Pioli

Il Milan di Stefano Pioli, praticamente da poche ore, è passato nelle mani di Red Bird, il fondo d’investimenti che ha rilevato una quota di maggioranza della società rossonera e che è pronto con Gerry Cardinale, numero uno dell’asset che ha preso il club meneghino, a fare un ulteriore salto di qualità nelle stagioni che verranno.

Fino ad ora, la gestione Elliott ha portato, col passare delle stagioni e con spese oculate e mai banali, alla vittoria dello scudetto con la squadra nelle mani di Stefano Pioli e la gestione dirigenziale affidata al trittico Gazidis, Massara, Maldini. Tutti e tre, salvo sorprese dell’ultim’ora, resteranno ben saldi sulle loro posizioni per continuare l’opera di costruzione di un grande Milan che possa avvicinarsi ai livelli di inizio millennio quando, sotto la guida del presidente Berlusconi, il Diavolo era uno dei club più importanti del panorama mondiale e cliente fisso delle fasi finali della Champions League.

Restando però sulla stretta attualità, il Milan è al lavoro per rinforzare, in sede di calciomercato, ulteriormente un organico già di ottimo livello, magari con l’innesto di un difensore centrale che possa rimpiazzare il partente Alessio Romagnoli, seguito dalla Lazio di Maurizio Sarri. In quest’ottica, attenzione al profilo di Robin Le Normand, centrale della Real Sociedad in scadenza di contratto nel 2024.

Calciomercato Milan, Le Normand finisce nel mirino

Robin Le Normand si è affermato come uno dei migliori giocatori del campionato spagnolo in questa stagione ed ha una valutazione di circa 25 milioni di euro. Il difensore centrale francese, in scadenza di contratto nel 2024, potrebbe essere un buon target per caratteristiche per il Milan di Paolo Maldini. I rossoneri, per cercare di convincere il club iberico e magari tirare qualcosa sul prezzo del transalpino, potrebbero mettere sul piatto anche il cartellino di Alexis Saelemaekers, esterno destro belga ormai membro stabile anche della sua nazionale.