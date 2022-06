La Juve lo saluta: via libera ad Inter e Napoli

La Juventus sembra più vicina a dire addio al talento: partenza sicura, adesso c’è il via libera per Napoli ed Inter

Dopo dieci anni in cui è arrivato almeno un trofeo stagionale, la Juventus ha chiuso senza alcun nuovo titolo la stagione 2021/22. L’anno prossimo, però, la musica sembra destinata a cambiare. La ‘Vecchia Signora’ ha tutta l’intenzione di rinforzare pesantemente la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri e per farlo opererà con decisione nell’imminente sessione di calciomercato.

Servirà rimpiazzare Chiellini al centro della difesa mentre davanti, con Dybala e Bernardeschi che hanno esaurito il contratto con il club bianconero, arriveranno almeno due elementi di spessore. In mediana, è ormai chiaro, il grande sogno è solo uno: Paul Pogba.

Arriva Pogba: la Juve molla il gioiello

Piccoli passi, costanti, giorno dopo giorno, verso il ritorno del campione francese che ha ufficialmente salutato il Manchester United. Il probabile approdo di Pogba alla corte di Allegri può però favorire le rivali dei bianconeri per un altro nome che, da mesi, circola per il centrocampo della Juventus.

Si tratta di Rodrigo de Paul, che l’Atletico Madrid vuole cedere dopo una sola stagione e che a Torino non arriverà, stando a quanto riportato da ‘Il Mattino‘, in caso di firma del francese. Un assist importante ad Inter e Napoli che non hanno mai scartato la pista che porta al centrocampista argentino.

Rodrigo de Paul, dunque, può finire nuovamente in Serie A ma non in bianconero: Inter e Napoli alla finestra.