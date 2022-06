Rugani sul tavolo: la Juve tenta lo scambio in Serie A

Nel calciomercato estivo alle porte la Juventus sarà chiamata a rinforzare anche la difesa. Ecco tutti i dettagli

Pogba e Di Maria sono vicinissimi alla Juventus, specie il francese. Nome ‘caldo’ è anche quello di Kostic dell’Eintracht, vecchio obiettivo dell’Inter, senza dimenticare Jorginho in caso di uscita di Arthur. E poi c’è la difesa, altro reparto che ha bisogno di un rinnovamento.

Le priorità sono due mancini, un laterale per rimpiazzare l’ormai inadeguato Alex Sandro e un degno sostituto di Chiellini. Qui il nome forte resta sempre Gabriel. L’Arsenal vuole non meno di 40 milioni, possibile un tentativo proprio con Arthur nell’affare: il brasiliano piace molto ad Arteta, lo voleva già a gennaio. Considerati età e acciacchi di Bonucci, in difesa i rinforzi potrebbero essere due.

Per il secondo Cherubini e soci potrebbero utilizzare il cartellino di Rugani, il cui contratto da 4 milioni scade a giugno 2023. Nella stagione che si è da poco conclusa il 27enne di Lucca è riuscito un po’ a rilanciarsi dopo l’annata tremenda vissuta a metà tra Rennes e Cagliari, ma dal punto di vista delle gerarchie non è cambiato nulla: era e rimane una riserva, al limite dell’esubero. Giorni fa è girata la voce di un suo trasloco alla Lazio del suo ‘mentore’ Sarri in cambio di Acerbi, voce presto smentita. In realtà la Juve può sì tentare di scambiarlo, ma con Milenkovic della Fiorentina.

Calciomercato Juventus, Milenkovic non rinnova con la Fiorentina: idea scambio con Rugani

Il 24enne serbo è da tempo nel mirino dei bianconeri e, a meno di sorprese, non rinnoverà il contratto con la Fiorentina in scadenza fra dodici mesi. Tradotto, Commisso è obbligato a cederlo come fatto con Vlahovic, facendo magari un altro affare con l’odiata Juventus. Lo scambio potrebbe essere alla pari sui 20 milioni, oppure con un conguaglio di 7-8 milioni in favore dei viola.