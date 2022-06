Addio Arthur, scambio da urlo in Premier: la strategia

La Juventus, oltre ai diversi acquisti, dovrà pensare anche a cessioni da urlo in vista della prossima stagione: verso l’addio Arthur

La stagione del centrocampista brasiliano, Arthur, è da dimenticare in fretta tra infortuni e scelte tecniche di Allegri: l’ex Barcellona dirà addio.

Perfetto per il centrocampo di Sarri, meno per l’allenatore livornese della Juventus: il suo agente aveva svelato come ci fosse tutto per il suo addio. E così il brasiliano, ex Barcellona, saluterà quasi sicuramente i bianconeri nelle prossime settimane. E così ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” Massimo Mauro ha voluto consigliare un acquisto ai bianconeri: “Un nome è Mahrez. Quando punta la porta, fa male a tutti. In Serie A mi piace Berardi. Zaniolo un’idea, soprattutto nel ruolo in cui lo ha usato Mourinho”.

Arthur verso l’addio, suggestione in Premier

In passato lo stesso brasiliano è stato accostato a diversi club della Premier, come l’Arsenal: ora anche il Manchester City potrebbe pensare a lui. Al momento si tratterebbe soltanto di suggestioni di calciomercato con dinamiche a livello embrionale. La Juventus dovrà dire addio ad Arthur visto che Allegri non lo considera perfetto per il suo modo di intendere calcio. L’ex Barcellona non vede l’ora di tornare ad essere protagonista con un’altra avventura suggestiva: a Torino non si è potuto esprimersi su altissimi livelli e tra poche settimane arriverà l’addio definitivo. La destinazione Premier sembra essere abbastanza gradita al giocatore con il suo agente sempre al lavoro per una sistemazione da urlo.