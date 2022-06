UFFICIALE: niente Juve, il centrale firma col Real Madrid

Con una nota il Real Madrid comunica il raggiungimento dell’accordo con il difensore centrale già obiettivo della Juventus

Con l’addio di Chiellini e con Bonucci entrato nella sua fase calante, il solo nome di de Ligt come guardiano della difesa della Juventus non è sufficiente a garantire continuità e solidità soprattutto in Champions League.

Per questo motivo, la dirigenza bianconera si era attivata prontamente per cercare il degno sostituto da poter affiancare al prestante olandese. Proprio nelle ultime ore, tuttavia, il centrale tedesco Antonio Rudiger – uno dei principali obiettivi del mercato della Juventus in uscita dal Chelsea – ha siglato un accordo con il Real Madrid. Ad averne dato comunicazione è stato l’ufficio stampa del club con una nota sul proprio sito web e i canali social. Rudiger sarà legato alla ‘camiseta blanca’ per i prossimi quattro anni.

La presentazione ufficiale del calciatore avverrà lunedì 20 giugno alle ore 12:00 (CEST) presso il centro sportivo ‘Ciudad Real Madrid’ sito nel Parco di Valdebebas in periferia della capitale spagnola. A seguire, lascerà dichiarazioni alla stampa e i media esterni.