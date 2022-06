Svolta Inter, Lukaku nello scambio: così si può fare

Il calciomercato dell’Inter dipenderà molto dal futuro di Lukaku: spunta la clamorosa ipotesi di scambio per il belga

Lo scudetto è sfumato all’ultima giornata ma Coppa Italia e Supercoppa italiana sono finite nella bacheca dell’Inter. Una stagione comunque molto positiva per la squadra di Simone Inzaghi che attende adesso rinforzi di primo piano dall’attuale sessione di calciomercato. Un’estate infuocata per i nerazzurri che hanno appena perso a zero Ivan Perisic, finito alla corte di Conte al Tottenham.

Tra le priorità del club meneghino vi è l’approdo di un grande attaccante che possa affiancare e sostituire Dzeko durante l’arco della prossima annata. Il sogno resta sempre quello legato a Romelu Lukaku, che non ha mai nascosto la sua voglia di vestire ancora la maglia dell’Inter. Proprio riguardo al belga, arrivano importanti novità dalla Spagna: lo scambio può prendere forma.

Colpo Lukaku: c’è aria di super scambio

Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, il futuro di Romelu Lukaku potrebbe essere ben lontano dall’Inter. E intrecciato con un’altra stella che durante l’estate cambierà maglia: si tratta di Robert Lewandowski. Il polacco rientra tra le priorità del Barcellona per rinforzare con un grande colpo l’attacco di Xavi: la volontà del bomber di lasciare il Bayern Monaco è chiara ma i tedeschi non sembrano propensi ad accettare l’eventuale proposta che arriverà dalla Catalogna.

Ecco perchè, con l’Inter sempre alla finestra e speranzosa di provare a regalarsi Lukaku dopo averlo salutato l’anno scorso per oltre 100 milioni, rischia di veder sfumare definitivamente il ritorno del gigante belga. Il Bayern Monaco ha infatti messo nel mirino per l’attacco, per rimpiazzare Lewandowski, proprio Lukaku. Ed ecco che l’ipotesi scambio tra il Chelsea e la società bavarese, alla pari, potrebbe concretizzarsi durante l’attuale sessione di mercato.

Con buona pace dell’Inter che, a questo punto, dovrà virare altrove le sue attenzioni per cercare un centravanti di peso da regalare a Inzaghi per la prossima stagione.