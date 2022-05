Attacco al big di Pioli: “Non è come Vlahovic e Lautaro”

In attesa di operare nella prossima sessione di calciomercato, arriva la frecciata al pilastro del Milan campione d’Italia

Il calciomercato, si sa, può regalare sorprese inattese. L’estate 2022 promette, dunque, numerose novità tra le file delle big di Serie A. La Juventus dovrà ricostruire per tornare ai vertici ed in tal senso, il ritorno di Pogba a Torino, garantirebbe un grosso salto di qualità per i bianconeri. L’Inter vuole riprendere da dove ha lasciato: cambierà tanto anche il Napoli di Spalletti.

Chi invece dovrebbe puntare sulla continuità è il Milan fresco vincitore dello scudetto che proverà a rinforzarsi, tentando di mantenere in rosa i suoi big. Proprio sui rossoneri ma non solo, l’opinionista Orfeo Zanforlin, ai microfoni di ‘Top Calcio 24’, ha parlato dei maggiori protagonisti della stagione di Serie A che si è appena conclusa.

Il big di Pioli nel mirino: “Vale di meno”

Occhi sull’attacco ed in particolar modo sui profili di spicco tra le big del nostro calcio. Dalla Juventus all’Inter, passando infine per il Milan: “Vlahovic vale quanto l’ha pagato la Juventus a gennaio, Lautaro Martinez intorno agli 80-90 milioni”. Proprio riguardo ai campioni d’Italia, Zanforlin ha detto la sua sul maggiore protagonista della trionfale cavalcata rossonera non risparmiando una critica.

“Rafael Leao, secondo me, deve valere meno di questi calciatori, che sono quelli che fanno gol”. Il portoghese ha trascinato il Milan anche nell’ultima giornata contro il Sassuolo in cui ha firmato ben 3 assist vincenti.

In questa stagione coincisa con il ritorno dello scudetto della Milano rossonera dopo 11 anni, Leao ha segnato 14 gol mandando 12 volte i compagni a rete, in 42 apparizioni complessive con la maglia del Milan.