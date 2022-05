Sorpasso per il post Kessie: così il Milan fa infuriare Allegri

Il Milan non si ferma e, dopo aver conquistato il 19esimo scudetto, è pronto a beffare la Juventus: colpaccio a centrocampo

Un stagione da incorniciare quella che il Milan di Stefano Pioli ha da poco concluso, portando lo scudetto sulla sponda rossonera del Naviglio. Il ‘Diavolo’ guarda però ben oltre ed è già concentrato, al netto delle questioni riguardanti il passaggio societario a ‘Red Bird’, alla prossima sessione di calciomercato. Un’estate caldissima attende i campioni d’Italia che intendono riconfermarsi tra le favorite per la prossima stagione.

In tal senso, Maldini e Massara stanno monitorando già da diverse settimane numerosi profili considerati ideali da inserire nell’idea di calcio di Pioli. Servirà intervenire pesantemente per rimpiazzare Romagnoli e soprattutto Franck Kessie: per l’erede dell’ivoriano, i rossoneri avrebbero già superato la Juventus di Allegri.

Maldini esulta: c’è già il sì al Milan

Uno dei prossimi colpi del Milan potrebbe arrivare dall’Argentina. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, l’ultimo blitz del club rossonero in argentina avrebbe portato i suoi frutti. Enzo Fernandez, gioiello del River Plate accostato da mesi alla Juventus, avrebbe già detto sì all’eventuale trasferimento in rossonero.

Un gradimento che può mettere fuori gioco la Juventus nella corsa al gioiello del River Plate, per il suo possibile approdo in Serie A. I rossoneri sarebbero adesso in pole position per l’acquisto del talento classe 2001 che nello scacchiere tattico di Pioli andrebbe a rimpiazzare Franck Kessie.

In questa stagione, Fernandez ha collezionato 20 presenze con la maglia del River Plate, registrando 8 reti e 6 assist vincenti: il suo futuro potrebbe quindi essere più vicino ai colori rossoneri.