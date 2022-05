La Juve prende il vice Vlahovic: arriva ‘grazie’ ad Arthur

Le ultime notizie di calciomercato della Juventus parlano dell’acquisto di un vice Dusan Vlahovic durante l’estate: scambio con Arthur

Si prospetta un’estate bollente per la Juventus. Le temperature sono già elevate e aumenteranno andando sempre più avanti. Il motivo è semplice: il club di Exor vuole tornare il più in fretta possibile ad altissimi livelli, sia in Italia che in Europa. Ma, affinché ciò accada, bisognerà assolutamente effettuare le mosse giuste in ambito di calciomercato.

La dirigenza, in tal senso, è al lavoro su più fronti, poiché servirà almeno un acquisto in tutti i reparti. Tra le tante cose, è necessario portare alla corte di Massimiliano Allegri un vice Vlahovic all’altezza, che possa far rifiatare il bomber serbo e permettergli di trovare più facilmente un equilibrio con se stesso e con la squadra. Equilibrio che, durante i primi mesi a Torino, l’ex Fiorentina non ha mostrato. Il direttore sportivo Federico Cherubini, dal canto suo, sarebbe molto interessato ad un profilo che la nostra Serie A conosce abbastanza bene.

Calciomercato Juventus, Arthur nello scambio per il vice Vlahovic

Stiamo parlando di Arkadiusz Milik: il Marsiglia lo ha riscattato dal Napoli per 10 milioni di euro. L’apprezzamento da parte della ‘Vecchia Signora’ nei confronti del bomber polacco non è nuovo. Questa potrebbe essere la volta buona per vederlo in bianconero. La Juventus, inoltre, sarebbe disposta ad inserire nell’operazione il cartellino di Arthur, valutato sui 25 milioni di euro, più o meno come Milik. Situazione da tenere d’occhio.