Il Psg può sorprendere la Juventus: assalto al top

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato con profili interessanti soprattutto nel reparto offensivo: piomba anche il PSG

La società bianconera potrebbe così regalare nuovi innesti da urlo a Massimiliano Allegri con l’obiettivo di tornare protagonisti anche in Champions League.

Tanti i profili monitorati dal club bianconero per rinforzare, in particolar modo, il reparto offensivo con numerosi colpi in orbita Juventus. La suggestione sarebbe arrivata anche dalla Premier League con l’idea del talentuoso giocatore dell’Arsenal, Nicolas Pepe, che è stato acquistato nell’estate 2019 dal Lille per circa 80 milioni di euro. Così dopo l’addio di Angel Di Maria il PSG potrebbe pensare proprio al suo profilo: lo stesso Pepe è stato seguito a lungo anche dalla Juventus per il post Dybala.

L’ivoriano, classe 1996, ha deluso le aspettative mettendo a segno soltanto tre gol complessivamente in stagione conditi da sei assist vincenti. Il suo impatto non è stato mai entusiasmante regalando solo qualche colpo da fuoriclasse.

Calciomercato, Nicolas Pepe può partire

Con Arteta si è messo in luce il giovane Bukayo Saka, protagonista con 11 gol e ben sette assist vincenti: così lo stesso manager spagnolo potrebbe dare anche il via libera per la cessione di Pepe, ma i Gunners dovrebbero operare sul mercato per arrivare a nuovi colpi in attacco rivoluzionando la rosa a disposizione dell’ex assistente di Pep Guardiola. Le prossime settimane saranno così decisive per provare ad arrivare a innesti importanti anche per la Juventus, sempre protagnista con Massimiliano Allegri.