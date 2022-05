Il top club all’assalto di de Ligt: doppio scambio più soldi

Matthijs de Ligt è sempre al centro di voci di mercato: il club bianconero pensa ad una possibile controproposta che soddisfi Allegri

Quasi indipendentemente dalla sua titolarità nella difesa bianconera – spesso stroncata dalla coppia Bonucci-Chiellini prima che sopraggiungessero i problemi fisici di entrambi – e a prescindere dal reale minutaggio in campo, Matthijs de Ligt continua ad essere un profilo di ‘stampo europeo’. I top club seguono costantemente il giocatore, pronti a portare l’assalto al club bianconero.

Tra le società da sempre interessate all’olandese ce n’è una che, per motivi legati alla venduta del club in atto, si era momentaneamente defilata dalla corsa. Ora che, ed è notizia odierna, il Chelsea è ufficialmente passato di mano al al consorzio Todd Boehly/Clearlake Capital ( si prevede che la transazione sarà completata lunedì), anche i Blues tornano a spingere per il pupillo di ten Hag all’Ajax. I londinesi avrebbero addirittura già presentato al club bianconero un’offerta cumulativa che comprenda anche il cartellino di Adrien Rabiot. La dirigenza piemontese avrebbe però delle idee differenti al riguardo.

Affare de Ligt-Rabiot, la Juve rilancia: ecco il doppio scambio

“Il Chelsea ha fatto offerta cumulativa Rabiot+ de Ligt a 90 milioni. il rinnovo dell’olandese con clausola più bassa però sembra ormai cosa fatta. La dirigenza del Chelsea, su indicazione della nuova proprietà, ha avuto mandato di chiedere ufficialmente il prezzo del cartellino di de Ligt: per Tuchel prima scelta. Rabiot è tra i cedibili per la Juve, così come Weston McKennie“. Parole e musica di Luca Momblano, giornalista tra i più attivi sulle vicende di mercato dei bianconeri. Come anticipato, la Juve vorrebbe rispondere con un doppio scambio più soldi.

Il ds Federico Cherubini non sarebbe pregiudizilamente contrario a privarsi delle due pedine, ma vorrebbe chiedere in cambio i cartellini di Jorginho (valutato 45 milioni) e di Marcos Alonso , che ha un valore di mercato pari ad almeno 15 milioni. Ovviamente il resto dovrebbe essere onorato dal Chelsea versando un conguaglio di 30 milioni nelle casse bianconere. Il doppio affare con cash appare difficile, ma non impossibile.