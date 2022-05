Dybala-Roma, c’è un problema: “Così rischiano”

Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo: al centro di tutto il possibile approdo di Paulo Dybala in maglia giallorossa

La vittoria della Conference League ha riportato grande entusiasmo all’ambiente giallorosso. Mourinho ha regalato dopo anni di magre, un nuovo trofeo alla Roma. L’intenzione sarà quella di provare a ripetersi, stabilendosi ai piani alti in Italia e non solo. Ecco perchè la sessione estiva di calciomercato che riaprirà ufficialmente nei prossimi giorni, può portare non poche sorprese alla rosa a disposizione del tecnico lusitano.

Il giornalista Tony Damascelli, intervenuto sulle frequenze di ‘Radio Radio’ ha voluto dire la sua sul momento in casa Roma. In particolar modo, sotto la lente d’ingrandimento, c’è il mercato che la squadra di Mourinho vivrà nelle prossime settimane, tra cambiamenti in entrata ed uscita.

Dybala all Roma: “Sarebbero incompatibili”

Al centro dei desideri rimane sempre lui, Paulo Dybala, che ha già salutato a zero la Juventus ed è corteggiatissimo anche dal club di Friedkin. “Zaniolo e Dybala sarebbero incompatibili. Cosa farebbe la Roma in quel caso con Zaniolo? Secondo voi potrebbero giocare anche con Abraham?”.

I dubbi di Damascelli continuano, tracciando una possibile scelta da parte dei capitolini sul futuro di Zaniolo e l’innesto, a zero, del fantasista argentino. “Torta o ciliegina per citare Allegri? Dybala sarebbe un doppio dessert alla Roma visto che c’è anche Zaniolo”.

Damascelli ha poi concluso così il suo intervento: “Passare da Zaniolo a Dybala è un rischio, anche se ci può stare. Zaniolo ha 23 anni, Dybala 29 e gli stessi infortuni. Sarebbe comunque un rischio”.