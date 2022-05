Il Milan trema, addio Leao: il sostituto è un fuoriclasse

In Casa Milan si lavora sul trattenere Raphael Leao ma è in fase di studio l’alternativa in caso di partenza, occhi sul fuoriclasse africano

La straordinaria stagione del gioiellino portoghese Rafael Leao, culminata in qualità di assoluto protagonista per la cavalcata Scudetto, ha attirato le attenzioni di mezza Europa. Non soltanto perché ha già dalla sua un repertorio di assi nella manica formidabile, ma soprattutto perché le prospettive di crescita sono a diro poco esponenziali.

Il Milan ne è consapevole e sta cercando di fare di tutto pur di distogliere quelle attenzioni irriverenti di dosso al proprio talento, con Maldini che è andato a rassicurarlo di persona per non fargli perdere la lucidità qualsiasi sia la decisione sul suo futuro. Il Real Madrid intanto vuol fare sul serio, lanciando sul piatto un’offerta da 120 milioni di euro.

E con i tanti dubbi che continuano ad aleggiare, è necessario dover fare qualche considerazione anche sugli eventuali profili che il Milan potrebbe inserire nella speciale lista degli osservati. Il rimpiazzo, in questo caso, è di assoluta caratura internazionale.

Calciomercato, via Leao e dentro Mané: flipper Milan

Si tratta del trentenne senegalese Sadio Mané, il cui futuro con la maglia del Liverpool è appeso un filo. Il calciatore infatti non ha ancora raggiunto un accordo sul rinnovo di contratto ed in molti si aspettano che possa giungere al termine della finale di Champions League in programma domani sera contro il Real Madrid. Qualora non fosse così, il Milan potrebbe seriamente farci un pensierino come post-Leao. Via un fuoriclasse, dentro un altro fuoriclasse. È l’aspirazione minima, per i neo Campioni d’Italia.