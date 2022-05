Milan, Leao e il futuro: c’è l’annuncio ufficiale

Leao ha rilasciato un’intervista parlando della sua stagione al Milan, del futuro e delle voci di mercato

Rafael Leao è stato premiato come MVP della stagione di Serie A, dimostrandosi uno dei calciatori più decisivi d’Europa e vero trascinatore dello scudetto del Milan.

Il portoghese ha chiuso con una doppia-doppia (11 gol e 10 assist), segnando gol di peso specifico assoluto, su tutti quelli contro Fiorentina e Atalanta, che hanno di fatto sancito la vittoria del campionato. Leao ha rilasciato un’intervista a ‘A Bola’, parlando della sua splendida annata, ma anche del futuro e dei suoi prossimi obiettivi. Sul contratto il portoghese ha detto: “Sono al Milan, ho altri due anni di contratto. Intoccabile? Sono felice delle parole di Paolo Maldini. Mi sento a casa, ma in questo momento il mio focus è sulla Nazionale”.

Leao: “Spero di vincere un mondiale, al Milan mi sento a casa”

Leao ha proseguito sulle voci di calciomercato: “Real Madrid? Sono molto felice dell’interesse, ma ho i piedi ben saldi per terra”. Poi ha parlato del suo percorso al Milan e non solo: “E’ un orgoglio lavorare con giocatori con molta esperienza. Per quanto riguarda la mia evoluzione, ho lasciato lo Sporting giovane e sono andato al Lille. La gente potrebbe non saperlo, ma la Ligue 1 è un campionato forte, sono migliorato lì.

Poi il trasferimento importante al Milan. I primi due anni non sono andati come avrei voluto, ma ora sono più maturo e fiducioso, la stagione è andata come volevo. Spero di fare grandi cose in futuro. Spero di essere un punto di riferimento per il mio club e per la nazionale. Il mio sogno è vincere un mondiale”.