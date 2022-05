Juventus, riscatto in bilico: carta vincente per il colpo dalla Premier

La Juventus potrebbe sfruttare un mancato riscatto per mettere a segno un colpo importante dalla Premier League

La stagione della Juventus è terminata e tirando le somme il giudizio non può che essere negativo. Prima volta senza trofei vinti dopo un decennio, ma qualificazione alla Champions League mantenuta anche per la prossima stagione.

Adesso nella sessione estiva di calciomercato i bianconeri dovranno intervenire in diversi reparti per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Tra questi reparti ci sarà certamente la difesa, che ha bisogno di qualche rinforzo dopo l’addio di Chiellini. A dare la svolta al calciomercato bianconero per la retroguardia potrebbe essere Demiral, che potrebbe tornare dal prestito dell’Atalanta. Il mancato riscatto potrebbe far diventare il difensore turco un giocatore fondamentale per uno scambio.

Calciomercato Juventus, obiettivo Gabriel: scambio con Demiral

Stagione difficile anche per l’Atalanta quella che si è appena conclusa. I nerazzurri non sono riusciti a conquistare un posto in Europa e questo potrebbe incedere anche nel calciomercato estivo. A essere sacrificato potrebbe essere Merih Demiral, che potrebbe non essere riscattato dall’Atalanta. Così il suo ritorno alla Juventus potrebbe essere determinante per un altro affare.

Infatti i bianconeri potrebbero inserire Demiral nell’affare con l’Arsenal e abbassare le pretese per Gabriel, difensore centrale classe 1997 finito nel mirino della Juventus. Dunque un intreccio di mercato che potrebbe permettere ad Allegri di rinforzare la propria retroguardia per la prossima stagione.