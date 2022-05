Affare Pogba, la Juve ha fretta: cosa sta succedendo

La Juventus sta cercando di riportare a Torino Paul Pogba a zero, ma l’operazione adesso è a rischio e potrebbe saltare: tutti i dettagli

La Juventus non vuole perdere tempo. I bianconeri sono già molto attivi in ambito di calciomercato e, a tal proposito, si stanno rendendo protagonisti sul fronte parametri zero. In questo senso, è noto l’interesse nei confronti di Ivan Perisic, Angel Di Maria e Paul Pogba. Mentre il croato potrebbe ancora rinnovare il contratto con l’Inter, che ha aumentato l’offerta dopo l’ultimo incontro, le altre due pedine cambieranno sicuramente aria a breve.

Il centrocampista francese è l’obiettivo numero uno della ‘Vecchia Signora’ per potenziare una mediana assolutamente da rivedere. Il classe ’93 ha deciso di non prolungare l’accordo con lo United, dunque andrà via da free agent. Qualche giorno fa, è andato in scena un incontro tra i dirigenti torinesi e Rafaela Pimenta, avvocato che gestisce la scuderia che apparteneva a Mino Raiola. Pogba ha intanto ascoltato la proposta della Juventus – 7,5 milioni di euro di parte fissa più bonus per arrivare ai 10 milioni netti all’anno – dando la propria disponibilità al trasferimento. A dispetto di quanto possa sembrare dall’esterno, però, l’operazione è tutt’altro che scontata.

Juve-Pogba può saltare, affare a rischio: le ultime

Non è detto che Pogba e la Juventus convolino nuovamente a nozze, anzi. La concorrenza, infatti, potrebbe spezzare il sogno dei bianconeri, nel caso un altro club prestigioso decidesse di rifarsi avanti concretamente.

Lo scenario, al momento, non include Zinedine Zidane. Il tecnico, ad oggi, non è diretto verso la panchina del Paris Saint-Germain, che apprezza il profilo di Pogba. Sappiamo, inoltre, che il nome del centrocampista è presente anche nella lista dei desideri del Real Madrid, che adesso, perso Mbappe, potrebbe convincersi a tentare l’affondo decisivo. Situazione, quindi, alquanto intricata per la Juventus, che dovrà effettuare un’accelerata per evitare il rischio di perdere Pogba.