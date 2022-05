Scambio folle e ritorno: annuncio su Spalletti

La stagione del Napoli ha ormai, da diverse settimane, già detto tutto: il futuro può però riservare una clamorosa sorpresa

La Serie A 2021/22 sta per chiudere definitivamente i battenti. Milan ed Inter restano a 90′ dallo scudetto tanto desiderato durante l’arco dell’annata calcistica ma non sono i soli club a guardare oltre, a guardare lontano in vista di quello che sarà il prossimo campionato. Ed in tal senso molto potrebbe cambiare nella sessione estiva di calciomercato, anche tra le dirette concorrenti delle milanesi. Dalla Juventus che è pronta a vivere una vera e propria rivoluzione, fino al Napoli di Luciano Spalletti.

Per gli azzurri tutto o comunque molto ruoterà intorno alla scelta del prossimo allenatore. Potrebbe esserci ancora Spalletti ma non è escluso un cambio sulla panchina del Napoli in vista dell’imminente nuova stagione. In tal senso, arriva un annuncio che può sconvolgere gli equilibri in Serie A.

Follia Napoli: scambio con il grande ex

Intervenuto su ‘Teleclub Italia’, durante la trasmissione ‘Club Napoli Night’, il giornalista Raffaele Auriemma ha detto la sua sulla situazione che riguarda il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti: “Pace fatta? Non avevano, in realtà, mai litigato. Il presidente sta facendo delle riflessioni“. Il giornalista, noto tifoso azzurro, ha parlato anche di uno scenario a dir poco clamoroso per l’estate della società partenopea.

L’addio di Spalletti resta un’ipotesi decisamente plausibile ma Auriemma va oltre e traccia la via per un’ipotesi che può decisamente spiazzare tutti, a partire dai tifosi partenopei. “Può succedere di tutto”, ha concluso poi Auriemma, “anche uno scambio alla pari con Sarri“. Il ritorno del tanto discusso, amato (e odiato) attuale tecnico della Lazio scriverebbe uno scenario assolutamente inatteso, fino a qualche settimana fa.

La posizione di Spalletti resta sotto osservazione, con De Laurentiis che vaglia le varie opzioni ed una di queste, per il noto giornalista, potrebbe essere proprio il grande ritorno di Sarri sotto il Vesuvio.