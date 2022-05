Tiro ‘mancino’: vola da Allegri a zero

Il calciomercato della Juventus prende forma con largo anticipo sulla riapertura ufficiale del mercato: colpo a sorpresa

La stagione della Juventus si chiuderà senza titoli nè particolari segni positivi da conservare in vista dell’anno prossimo. Quella che si aprirà tra qualche settimana sarà una sessione di calciomercato fondamentale per la ‘Vecchia Signora’ che, in piena ricostruzione, registrerà non pochi cambiamenti alla rosa allenata da Allegri. In difesa dirà addio Chiellini mentre in attacco ha già salutato i tifosi bianconeri, tra le lacrime, Paulo Dybala.

Una serie di cambiamenti per riportare la Juventus al vertice, tanto in Serie A quanto in Champions League. È questo l’obiettivo della dirigenza juventina che intende muoversi d’anticipo per puntellare la rosa del futuro. Ed in particolar modo in difesa dove la caccia al sostituto di Chiellini potrebbe portare ad una svolta improvvisa ed immediata.

Post Chiellini: c’è il ritorno di fiamma

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere della Sera’ il profilo giusto per la difesa di Massimiliano Allegri può tornare ad essere quello di Alessio Romagnoli. Il centrale rossonero, in scadenza e destinato a salutare a parametro zero il Milan tra poche settimane, piace da tempo alla dirigenza bianconera che recentemente si era affacciata ad altre possibilità di spessore per rimpiazzare Chiellini.

Il difensore romano, però, per caratteristiche si sposerebbe alla perfezione con gli attuali centrali a disposizione dell’allenatore livornese. Adesso, dunque, un difensore centrale di piede mancino sarebbe la priorità e Romagnoli può rappresentare l’innesto, gratis, per rinforzare da subito la retroguardia di Allegri.

Romagnoli, in questa stagione, ha collezionato 25 presenze con la maglia del Milan tra campionato e coppe, con 1 rete ed 1 assist vincente.