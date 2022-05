Bye bye Lazio e accordo con la Juve: ecco cosa succede

La Lazio si tira fuori per il difensore, adesso la Juventus ha la strada spianata



La Juventus è ormai proiettata alla prossima stagione e la società sta studiando diversi nomi per rinforzare la rosa, in particolare il reparto difensivo.

La Juve deve fare i conti con la carta d’identità di Bonucci e Chiellini e soprattutto con la situazione di De Ligt che a fine stagione avrà tante richieste sul mercato. Il difensore olandese potrebbe essere arrivato ai titoli di coda della sua avventura con la maglia bianconera e i bianconeri potrebbero sacrificarlo per garantirsi un incasso considerevole da reinvestire. Sono diversi i difensori centrali che Nedved e Cherubini stanno valutando: ovviamente c’è sempre la pista che porta ad Antonio Rudiger ma non tramonta neppure l’opzione Alessio Romagnoli.

Lazio lontana da Romagnoli: la Juve in vantaggio ma non affonda

Romagnoli è in scadenza con il Milan e non sembra esserci lo spiraglio giusto per il rinnovo di contratto. A fine stagione il difensore potrebbe scegliere la sua prossima destinazione e i rossoneri potrebbero perdere l’ennesimo giocatore a parametro zero dopo i casi di Donnarumma e Calhanoglu in estate e per ultimo quello di Kessié che ha già firmato col Barcellona.

Di recente anche la Lazio ha mostrato un interesse per Alessio Romagnoli che non ha mai nascosto il suo tifo per i biancocelesti. Un fattore da non sottovalutare che potrebbe spingere il difensore rossonero a sposare il progetto Lazio. La richiesta del suo entourage, però, è di 3,5 milioni di euro a stagione per 5 anni. Una richiesta troppo alta che al momento frena Lotito. La Juventus, di contro, potrebbe essere disposta a soddisfare la richiesta di Romagnoli ma per la società non è una prima scelta al momento, se pur adesso la strada sia spianata.