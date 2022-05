Il Sassuolo non sa più vincere: l’Udinese agguanta il pari

Al Mapei Stadium il Sassuolo non va oltre il pari con l’Udinese: dopo tre sconfitte consecutive gli emiliani muovono almeno la classifica

Forse demotivato per una classifica che non offre molti spunti dal punto di vista degli obiettivi – e con tanti giocatori quotidianamente sulla bocca degli operatori di mercato per possibili passaggi alle big della nostra Serie A – il Sassuolo rimanda ancora una volta l’appuntamento con la vittoria pareggiando in casa con l’Udinese.

I padroni di casa erano passati in vantaggio con un gol di Gianluca Scamacca al 6′, ma nella ripresa la squadra friulana è riuscita a trovare il pari grazie ad una zampata di Nuytinck: un gol convalidato dopo il controllo al VAR. Al Mapei Stadum finisce con un punto a testa.

Sassuolo-Udinese 1-1: il tabellino del match

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur (86′ Ruan), Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Matheus Henrique, Lopez, Frattesi (86′ Traore); Berardi, Scamacca (65′ Defrel), Raspadori

A disposizione: Pegolo, Satalino, Magnanelli, Rogerio, Djuricic, Ciervo, Peluso, Ceide, Chiriches, Traore, Ruan.

Allenatore: Alessio Dionisi

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Perez (61′ Nuytinck); Molina (61′ Soppy), Pereyra (74′ Samardzic), Walace, Makengo, Udogie; Pussetto (61′ Nestorovski) Deulofeu

A disposizione: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Arslan, Jajalo, Ballarini, Benkovic.

Allenatore: Gabriele Cioffi

MARCATORI: 6′ Scamacca (S); 78′ Nuytinck (U)

ARBITRO: Matteo Marcenaro della sezione di Genova

NOTE: AMMONITI: Perez, Becao (U); Ayhan (S)

La classifica della Serie A

Inter 78, Milan 77, Napoli 73, Juventus 69, Lazio 59, Roma 59, Fiorentina 56, Atalanta 56, Hellas Verona 52, Torino 47, Sassuolo 47, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 33, Salernitana 29, Cagliari 28, Genoa 28, Venezia 22