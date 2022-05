Regalo scudetto per Pioli: scambio con Rebic per il nuovo trequartista

La mente del Milan è totalmente proiettata a domenica pomeriggio quando contro il Sassuolo si giocherà l’ultimo atto della corsa scudetto. In caso di titolo potrebbe arrivare qualche ‘regalo’ dal mercato per Pioli

Missione scudetto ancora da portare a termine per il Milan che si prepara per l’ultimissimo atto della stagione in casa del Sassuolo. Ultimo ostacolo prima di poter festeggiare un titolo che manca ormai da oltre un decennio e per il quale basta un solo punto. Poi, qualunque sia l’esito finale, ci sarà modo e tempo per tornare a pensare al calciomercato, con particolare attenzione a quelli che dovranno essere i prossimi acquisti di un Milan pronto ad alzare ulteriormente l’asticella al netto di eventuali cambiamenti di proprietà.

Mirino in difesa, dove l’obiettivo numero uno è sempre Sven Botman, ma anche sulla trequarti dove Stefano Pioli non ha trovato la continuità sperata soprattutto al centro dove Brahim Diaz è crollato in rendimento dopo l’ottimo inizio, lasciando spazio ad un vuoto colmato con l’alternanza anche di altri interpreti dalle caratteristiche differenti come Kessie e Krunic. In estate almeno un innesto, considerando anche il ruolo di esterno destro, andrà fatto sulla trequarti.

Calciomercato Milan, regalo scudetto per Pioli: scambio per arrivare a Brandt

Soprattutto in caso di scudetto potrebbe arrivare un regalino per Stefano Pioli, che punta a vivere un progetto vincente per presente e futuro. In questa ottica potrebbe tornare in auge il profilo di Julian Brandt, di cui si era parlato circa un anno fa in estate, e che per caratteristiche potrebbe ben interpretare svariati ruoli alle spalle della punta. Buona stagione per il tedesco da ben 9 gol e 10 assist con tanto contratto in scadenza 2024 che potrebbe anche spingere il Borussia Dortmund ad aprire la strada ad una cessione.

Classe 1996 ed in linea col progetto giovani del Milan, la scorsa estate era stato avvicinato sia ai rossoneri che alla Lazio ed ora il club meneghino può tornare alla carica mettendo sul piatto un calciatore come Rebic, molto incostante quest’anno ma che comunque mantiene una bella fetta di mercato in Bundesliga, dove già in passato ha fatto bene, soprattutto all’Eintracht. Dal punto di vista economico il croato conserva una valutazione intorno ai 20 milioni, mentre Brandt sui 30. Naturalmente in caso di scambio servirebbe anche una parte cash.