Verso Roma-Feyenoord: la decisione UFFICIALE per la finale

La Roma continua la preparazione in vista dell’ultima partita di campionato e della gara col Feyenoord: decisione ufficiale per la finale

L’ambiente Roma è in uno stato di fibrillazione. Dopo quasi 14 anni anni dall’ultima volta, i giallorossi sono a un passo dal conquistare un trofeo. Il 25 maggio, a Tirana, andrà in scena la finalissima di Conference League contro gli olandesi del Feyenoord, che decreterà la squadra vincitrice della terza competizione europea.

José Mourinho, al primo anno sulla panchina dei capitolini, può già scrivere la storia del club, dopo un cammino lungo e tortuoso. Prima, però, bisogna pensare al Torino, match non da poco visto che la ‘Magica’ deve riuscire a centrare la qualificazione in Europa League già dal campionato.

Roma-Feyenoord, UFFICIALE: maxi schermi all’Olimpico per la finale

Ma i tifosi sono impazienti di assistere alla sfida più importante della stagione. Nel frattempo, arriva un annuncio della società che accende ulteriormente gli animi. Come si apprende dal comunicato ufficiale rilasciato poco fa dal club, verranno allestiti dei maxi schermi all’Olimpico per le persone che non sono riuscite ad assicurarsi un biglietto per l’Albania. Un’altra bella iniziativa dei Friedkin, che si aggiunge a quella di regalare il pass per Tirana ai 600 tifosi presenti in Norvegia alla clamorosa disfatta di Bodo.