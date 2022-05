Ritorno di fiamma e scambio: decide tutto Kean

Il calciomercato della Juventus entra nel vivo: Moise Kean nel mirino del top club, lo scambio per il bomber è super

Archiviato il pari contro la Lazio, per la Juventus di Massimiliano Allegri è tempo di pensare all’ultima sfida di Serie A prima delle vacanze. Il match con la Fiorentina per chiudere al meglio una stagione decisamente deludente e proiettarsi al futuro, a quella che si prospetta una sessione di calciomercato estivo scoppiettante. I piani del ds Cherubini: la rosa a disposizione del tecnico livornese andrà rinforzata pesantemente.

Non solo le entrate, però, perchè sono numerosi i nomi vicini alle uscite ed uno di questi potrebbe essere quello di Moise Kean. L’attaccante classe ‘2000 non ha brillato in questa stagione e su di lui sembra ritornare l’interesse di un club che lo ha già accolto negli anni scorsi: il PSG.

Leonardo rivuole Kean: scambio pazzesco con la Juve

Il club di Al-Khelaifi è pronto a cambiare tanto e tra i nomi in entrata Leonardo vorrebbe riabbracciare Moise Kean, reduce da 31 presenze in Serie A con 5 gol e 3 assist vincenti. Per arrivare al giovane bomber, la società francese avrebbe in mente una proposta che può convincere la Juve a dare il via libera per la partenza di Kean.

Sul piatto torna prepotentemente il cartellino di Mauro Icardi, in un ipotetico scambio alla pari tra i due centravanti il prossimo luglio. Anche l’ex capitano dell’Inter non ha brillato quest’anno, non rientrando più tra le prime scelte di Pochettino

Situazione dunque in divenire con ‘Maurito’ che si riavvicina, per l’ennesima volta, alla maglia bianconera.