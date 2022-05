Icardi nel dimenticatoio: offerte low cost dalla Serie A

Il PSG vuol liberarsi dell’ex attaccante dell’Inter ma è poco richiesto, possibili offerte a basso costo dalla Serie A

L’involuzione subita da Mauro Icardi nel corso dell’esperienza al PSG è stata tanto profonda da aver ridotto all’osso il suo minutaggio e la sua rilevanza negli schemi di Pochettino.

Non che ci sia da stupirsi, considerato che anche un fuoriclasse avrebbe potuto soffrire della concorrenza di stelle assolute del calibro di Mbappé, Neymar, Messi e Di Maria. Solo quei quattro, tanto per nominarne pochi, valgono quanto una piccola realtà di Ligue 1 al completo.

Ora che la sessione estiva di calciomercato s’avvicina, il poderoso club capitolino ha stilato una lista degli esuberi tra cui figurano, oltre ad Icardi, anche Paredes e Kehrer. Il primo, però, è sempre quello nell’occhio del ciclone. Non perché ci sia del gossip attorno, né perché sia richiesto: tutt’altro, le offerte da club esteri sono così scarne da essere vicine allo zero. Almeno finché non sia lo stesso PSG a scendere a compromessi con le potenziali acquirenti, svendendolo a chi prima arriva.

Calciomercato, niente Inter per Icardi: è contesa Juve-Milan

Un’occasione, questa, che farebbe gola anche a qualche compagine del calcio nostrano. Il ritorno del figliol prodigo, si direbbe, stavolta non all’Inter. I nerazzurri sono incentrati su altri obiettivi. Chissà che invece non si tratti proprio delle dirette rivali, Juventus e Milan. La prima perché bisognosa di un ripiego da alternare a Vlahovic, soprattutto nel caso in cui la trattativa per il riscatto di Morata non dovesse decollare. La seconda per lo stesso motivo in rapporto a Giroud, vista la permanenza di Ibrahimovic in forte dubbio.