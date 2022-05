Addio Serie A, il bomber ha già scelto

In estate ci sarà un giro di attaccanti davvero importanti: il goleador non giocherà in Serie A, ma avrebbe già scelto la sua destinazione

Le big d’Italia continua a lavorare in ottica futura per puntellare le rispettive rose, ma Robert Lewandowski ha già optato per una nuova avventura dopo il possibile addio al Bayern Monaco.

Tutto cambia velocemente nel mondo del calcio. Le big d’Italia continuano ad essere protagoniste in ottica calciomercato programmando la prossima stagione. Verso l’addio al Bayern Monaco c’è il bomber dei sogni, Robert Lewandowski, che avrebbe già scelto la sua destinazione in vista del futuro. Si tratta del Barcellona, che vuole tornare protagonista nel calcio che conta dopo l’arrivo di Xavi. L’allenatore della compagine catalana ha in mente innesti di qualità assoluta, tra cui lo stesso attaccante polacco.

Calciomercato, Lewandowski verso il Barcellona: la situazione

Come svelato dal Mundo Deportivo, lo stesso centravanti polacco però dovrà aspettare vist che il club blaugrana non ha la capacità finanziaria per ingaggiarlo. In questo modo dovrà prima vendere per poi preparare l’assalto vincente al bomber del Bayern Monaco. La stella del club bavarese avrebbe così optato per una nuova destinazione cambiando aria dopo tantissime stagioni in Bundesliga. Una scelta dettata anche dalla sua volontà di continuare a vincere ancora in un altro Paese. Le big d’Italia dovrà così virare su altri obiettivi di calciomercato per allestire sempre una rosa competitiva anche in vista della prossima Champions League, sempre ricca di squadre blasonate.