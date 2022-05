CMWEB | La Juventus e Di Maria si parlano: ecco l’ipotesi di intesa

Di Maria-Juventus è tutto vero: le parti si parlano e spuntano i dettagli della possibile intesa tra l’argentino e i bianconeri

Angel Di Maria–Juve, è tutto vero. L’argentino in scadenza con il Psg e alla fine della sua avventura in Francia ha parlato nei giorni scorsi del suo futuro. Da qualche tempo ormai si sa che non ci sarebbe stata possibilità di andare avanti insieme.

Fatta eccezione per Messi, il club francese avvierà un processo che porterà tutti gli argentini a lasciare Parigi: Icardi e Paredes, oltre all’ala ex Real Madrid, sono gli altri due in partenza, ma con situazioni contrattuali differenti. Il contratto di Di Maria termina tra 49 giorni ed è stato il giocatore stesso a tracciare quello che sarebbe per lui il percorso ideale.

“Un altro anno in Europa, il Mondiale puntando a farlo, e poi il ritorno a casa. Certo, se il Psg non vuole che resti cercherò un’altra squadra europea”. Questa la strada secondo l’argentino, in realtà il volo per il Sudamerica potrebbe essere procrastinato di un anno. E che la storia a Parigi sia finita è l’unica cosa certa. Così, all’interno di questo scenario, si infila la Juventus, da qualche tempo accostata a Di Maria, che era stato un obiettivo accarezzato anche qualche anno fa. Bene, i contatti tra la società e il giocatore ci sono, sono avviati. E si sta provando a trovare una idea di accordo.

L’ipotesi in corso di valutazione prevedrebbe un anno di contratto con l’opzione per il secondo. La Juventus sarebbe proprio il ponte ideale dell’argentino sul Mondiale in Qatar. Anche perché bisogna dire che finora non si sta muovendo tanto mercato attorno a Di Maria: Premier e Bundesliga non sembrano affascinate, anche dalla Ligue 1 non arrivano fibrillazioni, qualcuno parla di un possibile ritorno nella Liga spagnola, ma probabilmente non in una squadra di primissima fascia.

Di Maria ha alle spalle quasi 700 partite da professionista con 151 gol segnati finora. Da 15 anni ha girato l’Europa dove è arrivato ragazzo, cominciando dal Benfica che lo prese dal Rosario Central. Poi Real, United e Psg: nella sua bacheca ci sono 29 trofei tra cui la Champions vinta nel 2014 con i Blancos. La Juventus gli consentirebbe di chiudere la sua carriera continentale giocando nel quarto grande campionato dei 5 top, più quello portoghese in cui era cominciata la sua avventura uscendo dal Paese natale.

Continueranno ad essere giorni di verifiche, di sondaggi, di contatti, questi, tra l’entourage dell’argentino e gli emissari del club bianconero fresco della profonda delusione di Coppa Italia ieri sera contro l’Inter. In questo momento tutto gioca a favore della Juventus, andando avanti c’è solo il rischio che un po’ di concorrenza possa montare. E’ vero che non è ancora ipotizzabile una soluzione a breve, ma la linea tra Torino e Parigi, con Angel Di Maria, resta calda. E in questo momento sembra essere l’unica strada concreta per l’argentino.

Giorgio Alesse