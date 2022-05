L’indizio fa sognare: colpo Zaniolo, è già tutto deciso

Il futuro di Nicolò Zaniolo rimane al centro dell’attenzione in vista del prossimo calciomercato estivo: arriva l’indizio

La stagione della Roma si chiuderà con la finale di Conference League, di scena tra meno di due settimane alla National Arena di Tirana contro il Feyenoord. Mourinho vuole chiudere al meglio un’annata che tra alti e bassi, vede comunque i capitolini in piena corsa per la conquista di un trofeo. Le attenzioni del club giallorosso sono inoltre orientati verso la prossima sessione estiva di calciomercato che riaprirà ufficialmente tra poche settimane.

Ed al centro dell’attenzione rimane il futuro di Nicolò Zaniolo, corteggiato da diverse grandi squadre. Dalla Juventus al Milan, tra le italiane, fino alle big sparse per l’Europa. Il talento classe 1999, in scadenza nel giugno 2024 con la Roma, ha collezionato in questa stagione 7 reti e 8 assist vincenti, in 39 presenze con la squadra di Mourinho.

Roma, il futuro di Zaniolo vicino alla svolta

E per Zaniolo, un pò a sorpresa, arriva l’indizio che ne definisce il futuro almeno per la prossima stagione. La presentazione della nuova maglia giallorossa per la stagione 2022/23 ha visto protagonisti Abraham, Pellegrini, Ibanez e, appunto, proprio Zaniolo. Un segnale che la Roma ha tutta l’intenzione di tenersi stretto l’ex interista, per il quale il futuro può continuare ad essere a tinte giallorosse.

L’indizio di mercato che i tifosi romanisti aspettavano da tempo ma, adesso, Zaniolo può davvero restare alla corte di Josè Mourinho.

Situazione dunque in divenire, con Zaniolopiù vicino a continuare la sua avventura nella Capitale: in attesa di nuovi indizi che trattengano il 22enne di Massa in quel di Trigoria.