Milinkovic-Savic, la Juve è nei guai: colpo scudetto

Tutti pazzi per Milinkovic-Savic: scudetto e scambio, il Milan prova così a beffare la Juventus nella corsa al campione serbo

La Serie A è ormai vicinissima a chiudere i battenti. 180′ per decidere chi alzerà lo scudetto 2021/22, con Milan ed Inter testa a testa pronte a regalare nuove sorprese da qui a due settimane. Proprio i rossoneri, dopo la vittoria in rimonta a Verona contro l’Hellas firmata dalla doppietta di Sandro Tonali, guardano già a chi potrebbe essere il prossimo grande colpo da regalare a Pioli in caso di tricolore. Un nome su tutti solletica ormai da mesi l’attenzione di Paolo Maldini: si tratta di Sergej Milinkovic-Savic.

Sotto contratto con la Lazio fino al 30 giugno 2024 e valutato non meno di 70 milioni di euro dal presidente Lotito, il ‘Sergente’ rappresenterebbe il profilo giusto per far fare il salto di qualità ad una mediana talentuosa, giovane e promettente come quella del ‘Diavolo’. Il club di via Aldo Rossi ha intenzione di anticipare la concorrenza della Juventus, da mesi sul campione di Sarri, provando ad imbastire uno scambio che può effettivamente mandare ko la ‘Vecchia Signora’.

Al Milan con lo scambio: Milinkovic-Savic saluta la Juve

L’idea del Milan, a patto che lo scudetto si tinga di rossonero nelle prossime settimane, è quella di registrare un ‘sacrificio’ pur di arrivare a Milinkovic-Savic. Sul piatto potrebbe finire un profilo che piace a Maurizio Sarri e che, in questa stagione soprattutto a causa di diversi infortuni, ha trovato poco spazio agli ordini di Pioli. Si tratta di Ante Rebic, esterno croato capace di giocare su entrambe le corse con qualità e duttilità.

L’ex Eintracht Francoforte ha una valutazione di 15-18 milioni che potrebbero abbassare la spesa per l’arrivo del serbo a Milanello, convincendo Sarri con un profilo di spessore e al contempo beffando la Juventus. In questa stagione Milinkovic-Savic ha dato il meglio di sè, con 10 reti e 12 assist vincenti in 45 presenze complessive tra campionato e coppe.

Il suo futuro, con buona pace di Allegri, potrebbe essere a Milano, sponda rossonera: Maldini e Massara pronti al grande colpo.