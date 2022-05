Simone Inzaghi tenta lo sgarbo al Milan: arriva il difensore

L’Inter di Simone Inzaghi avrebbe messo nel mirino il profilo di Nicolò Casale, difensore centrale del Verona di Igor Tudor: le ultimissime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi, nonostante la super rimonta operata ai danni dell’Empoli di Aurelio Andreazzoli, resta al secondo posto nella classifica del campionato italiano di Serie A alle spalle del Milan di Stefano Pioli.

I nerazzurri, che a San Siro hanno realizzato 4 gol contro il club toscano, si trovano a due punti dai rossoneri, protagonisti di una vittoria inequivocabile contro il Verona di Igor Tudor. La doppietta di Sandro Tonali, centrocampista del Diavolo, è stata decisiva ed ha lanciato il personaggio dell’ex giocatore del Brescia sempre più decisivo in questo finale di stagione dopo la rete negli ultimi secondi contro la Lazio di Maurizio Sarri. Un altro showman della serata del Bentegodi è stato senza dubbio Rafael Leao, esterno offensivo portoghese del Milan che ha messo sotto scacco e in grandissima difficoltà una delle rivelazioni di questa Serie A: Nicolò Casale.

Il difensore scaligero si è dimostrato uno dei giocatori più affidabili del campionato tanto da entrare nel mirino, in sede di calciomercato, di diversi top club italiani, dall’Inter di Simone Inzaghi fino alla Roma di Josè Mourinho passando proprio per il Milan di Stefano Pioli. I nerazzurri, a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione, potrebbero puntare forte su Casale per aumentare la profondità dell’organico.

Calciomercato Inter, obiettivo Casale: le ultime

Nicolò Casale ha avuto una grande crescita negli ultimi mesi fino a raggiungere un valore in sede di calciomercato di circa 10 milioni di euro. Il braccetto di destra del Verona, ma che può agire anche al centro e a sinistra, può essere l’uomo giusto per Inzaghi che sarebbe pronto a beffare la Roma, la Lazio e, soprattutto, il Milan di Stefano Pioli, diretto avversario nella lotta scudetto.