Juve, partita la corsa al centrocampista: tre opzioni sul tavolo

Grandi operazioni in vista per il centrocampo della Juventus: ecco i nomi in ballo per il futuro e i possibili scenari

L’investimento top della Juventus in vista della prossima stagione sarà a centrocampo. Sistemato l’attacco con l’acquisto di Vlahovic, i bianconeri dovranno sfoltire la rosa e il monte ingaggi per fare spazio ad un nome altisonante.

I giocatori in ballo, stando a Gianluca Di Marzio, sono essenzialmente tre: Milinkovic-Savic, Pogba e Tchouameni. Per ciascuno di essi ci sono pro e contro non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per quanto riguarda il calciomercato.

Difficilmente si vedrà una nuova spesa folle da parte della Juventus in estate; inoltre il periodo dei contratti faraonici sembra essersi chiuso definitivamente. Proprio per questo almeno uno tra Rabiot e Arthur partirà, lasciando libero uno spazio salariale per il colpo ad effetto.

La Juventus vuole rifarsi il look in mezzo: gli scenari

Stando alle parole del giornalista a ‘Sky Sport’, l’operazione Milinkovic-Savic è bloccata dalle richieste della Lazio. I bianconeri non sono intenzionati ad offrire i 60 milioni cash voluti da Lotito e, per questo motivo, l’operazione rischia di arenarsi.

Per Pogba la situazione è differente. Il francese si libererà a zero dal Manchester United, ma al momento il suo stipendio da 15 milioni netti è fuori portata. Molto dipenderà dalla sua volontà: se vorrà mantenere certe cifre il suo futuro non sarà in Italia, ma se deciderà di rimettersi in gioco in un ambiente che lo venera e ridursi l’ingaggio quantomeno della metà l’operazione è fattibile.

Discorso a parte per Tchouameni. Alla Juventus piace, ma non ci sono proposte sul tavolo. Inoltre piace molto in Premier League a club come Arsenal e Manchester United, dove può confrontarsi con il miglior campionato al mondo e la soluzione da lui più gradita va proprio in questa direzione.