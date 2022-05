Tesoretto per beffare la Juve: Mourinho tenta il colpaccio

La Roma di Josè Mourinho si sta giocando l’accesso alla finalissima di Conference League. Una squadra comunque ambiziosa sul medio e lungo periodo che potrebbe incrociare il destino col Leicester anche sul mercato

Annata dai due volti la prima di Josè Mourinho sulla panchina della Roma. Il tecnico portoghese, arrivato tra l’entusiasmo generale la scorsa estate, si ritrova a tre giornate dalla fine a giocare per conquistare il quinto posto in campionato davanti alla Lazio, mente in ambito europeo sta lottando per provare a strappare il pass per la finalissima di Conference League. Avversario di questa sera il Leicester dopo l’1-1 dell’andata. Compagine inglese che naviga a metà classifica in Premier League ma che resta comunque temibile ed infarcita di qualche talento piuttosto interessante anche per ciò che concerne il mercato in ambito internazionale.

Dal canto suo la Roma, al termine di questa annata, lavorerà per potenziare il centrocampo e proprio un calciatore del Leicester potrebbe rivelarsi pedina interessante per diversi top club. Si tratta di Youri Tielemans talentuoso centrocampista belga classe 1997 in grado di abbinare al meglio quantità e qualità, che ha peraltro già alle spalle un corposo baglio di esperienza sia in patria, che in Francia, che nel campionato inglese, che con la casacca della nazionale.

Calciomercato Juventus, anche per la Roma idea Tielemans: tesoretto dalle cessioni

Qualità tecniche, balistiche e capacità di inserimento in zona gol sono tra le caratteristiche più interessanti di Tielemans, accostato alla Serie A già in tenerissima età, e tornato in auge in tempi più recenti visto anche il contratto in scadenza 2023. Proprio alla luce di una situazione poco rosea nel Leicester e dell’accordo ad un anno dalla chiusura, appare inevitabile una sua possibile partenza estiva, a prezzo anche minore rispetto ai circa 50 milioni di euro della sua valutazione.

In Italia è stato accostato a più riprese alla Juventus, ma non va escluso che possa fare un tentativo anche l’ambiziosa Roma di Josè Mourinho, che avrebbe dalla sua il fascino di una città eterna e del suo stesso palmares. I giallorossi inoltre potrebbero accumulare un mini tesoretto dalle possibili cessioni dei vari Veretout, Cristante e Shomurodov, e provare a puntellare la mediana con un calciatore già affermato e talentuoso. Non va però sottovalutata la concorrenza di big come Real Madrid, Manchester United e Arsenal, senza dimenticare anche la solita Juventus. Dal punto di vista economico invece, visto il contratto in scadenza 2023 difficilmente le richieste potranno essere superiori ai 40 milioni di euro.