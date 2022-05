UFFICIALE, infortunio all’adduttore: Inter a rischio

Saranno settimane intense per l’Inter: duello a distanza con il Milan in ottica Scudetto, potrebbe saltare la sfida

Ancora un infortunio muscolare che gli potrebbe far saltare la sfida contro l’Inter, in programma il 22 maggio: la nota ufficiale del club blucerchiato.

Pochi minuti fa è apparso il comunicato ufficiale in casa Sampdoria con l’ennesimo stop muscolare per il centrocampista Stefano Sensi: “Si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una piccola lesione all’adduttore della coscia destra: soltanto terapie e fisioterapia per il centrocampista”. Brutta notizia per Marco Giampaolo dopo i giorni di gioia grazie al derby vinto contro il Genoa: decisivo l’errore dal dischetto di Criscito proprio nei minuti finali della sfida molto sentita a Genova.

Sampdoria, l’entità del’infortunio per Sensi

I prossimi giorni saranno decisivi per capire quando potrebbe tornare in campo: il 22 maggio ci potrebbe essere una sfida decisiva per lo Scudetto proprio contro la sua ex squadra. Gli ultimi anni sono stati difficili per lo stesso Sensi, che ha saltato gli Europei per infortunio: il Ct Roberto Mancini ha sempre ammirato la sua qualità, ma a causa di numerosi problemi muscolari ha saltato tantissime partite anche in maglia nerazzurra.