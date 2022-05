Tripla pista italiana: il big deluso verso la Serie A

L’offerta è deludente, la stella può dire addio nel calciomercato estivo: Juventus e non solo alla finestra

Solo tre giornate alla chiusura della Serie A ed i giochi, nella parte alta della classifica, non sono ancora decisi. Milan ed Inter lotteranno fino alla fine per la conquista dello scudetto mentre la Juventus, blindata la qualificazione alla prossima Champions League, proverà a strappare il terzo posto al Napoli. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve: per le milanesi e la squadra di Massimiliano Allegri, sono in arrivo novità importanti.

Secondo quanto riportato da ‘Enganche’ su Twitter, è in arrivo una svolta per il futuro del top player in scadenza l’anno prossimo con il Bayern Monaco. Si tratta di Serge Gnabry, tra i sogni di mercato di Inter, Milan e Juventus e che potrebbe davvero lasciare la Germania per approdare nel calcio italiano.

Colpo Gnabry: l’indizio fa sognare Juve, Inter e Milan

“Serge Gnabry sta valutando l’offerta del Bayerb Monaco, sui 20 milioni lordi, ma non gli è piaciuto il trattamento che gli è stato riservato“. Il portale sottolinea come “gli altri top in scadenza nel 2023 sono stati rinnovati prima (Coman, Kimmich e Goretzka)”. L’esterno 26enne, reduce da 43 presenze con 16 reti e 10 assist vincenti, si sarebbe sentito “trascurato” dal club bavarese, con l’addio che resterebbe tra le opzioni per il prossimo giugno.

Il classe 1995 ha però una valutazione molto alta: nonostante la scadenza tra meno di un anno, il Bayern Monaco non lo lascerà partire per meno di 50 milioni di euro. Alla finestra rimangono quindi Juventus, Milan ed Inter.

Le big italiane a Gnabry hanno già pensato e potrebbero valutare l’assato in caso di ufficialità dell’addio del campione tedesco.