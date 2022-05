Tutti pazzi per Barella, l’offerta lascia a mani vuote la Juventus

Barella continua ad essere un obiettivo di mezz’Europa. L’obiettivo della Juventus può rientrare nella trattativa

Nonostante un leggero calo di rendimento nell’ultimo periodo, la stagione di Nicolò Barella è stata superlativa. Numeri da capogiro soprattutto per quanto riguarda gli assist: sono ben 11 in campionato, oltre anche ai 3 gol messi a segno. Tutto questo ha permesso che su di lui si concentrassero le attenzioni di moltissimi top club europei.

Tra questi, nonostante una situazione ancora tutta da definire, c’è il Chelsea. Tuchel sogna di inserire la dinamicità del classe ’97 all’interno del suo sistema di gioco, esaltandone tutte le qualità a livello di atletismo, agonismo e aggressività. Per farlo, però, bisognerà prima passare dal mercato.

L’Inter spara sempre altissimo per Barella: non meno di 70 milioni di euro. Il momento che sta vivendo il Chelsea non permette di intavolare grandi trattative, ma i colloqui con i club in previsione del futuro non si sono mai fermati.

Il Chelsea punta Barella: la chiave

Un’opzione per arrivare al talento sardo potrebbe essere Jorginho. Il regista azzurro sembra pronto a cambiare aria dopo le stagioni in Premier League e un ritorno in Italia, come anticipato più volte, gli sarebbe molto gradito. Su di lui c’era forte la Juventus, che potrebbe però essere beffata proprio dai rivali nerazzurri.

La valutazione del centrocampista si aggirerebbe intorno ai 30-35 milioni: ne serviranno quindi altrettanti di conguaglio per sottostare alle richieste di Marotta. Si verrebbe così a formare una diga in mezzo composta da Brozovic e Jorginho, con Calhanoglu che avrebbe maggiori possibilità di svariare su tutto il fronte offensivo.

L’incognita, però, resta il futuro di Roman Abramovich, elemento di certo da non sottovalutare. In attesa di novità, anche il Chelsea si è inserito nella corsa a Barella, vedremo all’apertura del calciomercato estivo come evolveranno le vicende.