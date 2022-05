Via libera Ancelotti, ora la Juventus può prenderlo

Non c’è il solo Marco Asensio tra i giocatori del Real Madrid graditi alla dirigenza bianconera: Ancelotti libera il centrocampista

Nel Real Madrid che ha recentemente trionfato in Liga – con Carlo Ancelotti che si è fregiato, primo nella storia, del titolo di Campione della quinta top lega europea – ci sono tanti giocatori che in un modo o nell’altro sono destinati ad andar via. Tra calciatori fuori dal progetto tecnico ed altri che hanno l’accordo in scadenza tra meno di due mesi, ci saranno grandi movimenti in uscita dalla ‘Casa Blanca’.

Juventus e Milan sono tra le società in Europa più attive sul fronte della possibile spesa a casa di Florentino Perez. Da Isco a Ceballos passando per Marco Asensio – sogno di Allegri per un tridente da urlo – sono diversi i profili per i quali arriverrano offerte nella prossima, caldissima, estate. D’altro canto la dirigenza merengue ha già in mente i sostituti eccellenti dei calciatori non rientranti, a vario titolo, nei programmi tecnici del club. Da Tchouameni a Barella per finire con Mbappé, il club della capitale non baderà a spese per rafforzare la rosa.

Real Madrid, Casemiro è in uscita: assalto Juve

Secondo quanto riportato dal portale ‘Madrid Zone’ con un tweet, alla lista delle possibili cessioni nelle fila del Real Madrid si sarebbe aggiunto anche Casemiro, uno dei senatori della compagine madrilena. Perso il posto da titolare a favore di Federico Valverde – e con l’esuberante Camavinga già in rampa di lancio – il brasilliano pare aver concluso la sua parabola di successi all’ombra del Bernabeu. Il contratto in scadenza nel 2023 non verrà rinnovato: ecco l’occasione per un rinforzo di livello internazionale per Max Allegri.

🚨🚨| Real Madrid are open to offers for Casemiro. Juventus and PSG are the most interested clubs at the moment. @UOLEsporte #rmalive — Madrid Zone (@theMadridZone) May 2, 2022

Il centrocampista verdeoro non è più uan pedina indispensabile per Carlo Ancelotti. A differenza dell’illustre compagno di reparto Luka Modric – che pare vivere una seconda giovinezza – le quotazioni di Casemiro sono in deciso ribasso. Sul giocatore permane anche l’interesse del PSG, club nel quale però difficilmente il sudamericano sarebbe titolare, nonostante il probabile arrivo di Zidane. La Juve è pronta all’assalto: muscoli ed esperienza al servizio della causa.