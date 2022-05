Vlahovic ora si ‘pente’: la speranza che fa ‘tremare’ Allegri

Arrivato a gennaio con tanto entusiasmo, Dusan Vlahovic sta attraversando un periodo difficile alla Juventus

Dalla Fiorentina ad Allegri: l’attaccante serbo ha dovuto cambiare anche il suo modo di giocare trovando finora poche volte la via del gol in maglia bianconera rispetto a quando giocava per Vincenzo Italiano.

Così anche l’ex attaccante Roberto Pruzzo, ora opinionista, ai microfoni di Radio Radio ha svelato il suo punto di vista: “Allegri riesce a rattristire chi fa dell’entusiasmo e della voglia di migliorare e di crescere il suo lato migliore. Riuscire a rattristire Vlahovic ce ne vuole”.

Un cambiamento totale con Vlahovic che non si sarebbe mai aspettato di attraversare questo periodo. Il suo futuro sarà sempre ovviamente in bianconero, ma vorrebbe ricevere più palloni giocabili in area di rigore avversaria. Spera in qualche modifica totale anche con il possibile cambio di allenatore, ma la Juventus non avrebbe intenzione di dire addio ad Allegri dopo la qualificazione alla prossima Champions.

Juventus, Vlahovic vuole diventare la stella bianconera

I gol sono arrivati anche in maglia bianconera, ma quello su cui bisogna lavorare è la mole di gioco per quanto riguarda gli attaccanti di Massimiliano Allegri. Un gioco spesso rinunciatario, soprattutto in situazione di vantaggio da parte della Juventus. Anche il cambio Vlahovic-Chiellini durante la sfida contro il Venezia ha fatto storcere il naso ai tifosi che hanno criticato duramente questa scelta da parte dell’allenatore livornese.