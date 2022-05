La Juve piomba sul big di Inzaghi: contatti in corso con l’Inter

La Juventus sarebbe concretamente interessata ad una pedina importante in forza all’Inter per potenziare la squadra: contatti in corso

A breve Juventus e Inter si inconteranno nuovamente sul campo. L’11 maggio, tra le mura dello stadio Olimpico a Roma, andrà in scena la finale di Coppa Italia, che vedrà protagonista ancora una volta in questa stagione il Derby d’Italia. I destini delle due italiane, però, potrebbero incrociarsi anche in ambito di calciomercato.

In particolare, la Juventus avrebbe puntato il mirino sui big della ‘Beneamata’ per potenziare la rosa durante la prossima campagna estiva. Le difficoltà sul piano economico permangono, dunque i nerazzurri potrebbero dover cedere almeno una pedina importante per dare ulteriore ossigeno alle casse societarie. Le ferite generate dal Covid e dalle restrizione imposte dal governo cinese non si sono chiuse, con gli addii dolorosissimi di Lukaku e Hakimi che sembrano non bastare. Nelle ultime ore si sta parlando di un concreto interessamento della ‘Vecchia Signora’ nei confronti di Milan Skriniar. Non a caso, i torinesi perderanno presto una colonna come Giorgio Chiellini nella retroguardia e si sono già attivati alla ricerca di un valido erede. Lo slovacco sarebbe indubbiamente un’opzione ideale in questo senso, ma pare non sia l’unico titolarissimo dell’undici di Simone Inzaghi entrato nella lista dei desideri bianconera.

La Juventus vuole Lautaro: contatti con l’Inter

Stando a quanto riferisce l’insider Pedro Almeida, ci sarebbe pure il nome di Lautaro Martinez. L’esperto di mercato, inoltre, riferisce che la Juventus starebbe portando avanti i contatti con l’Inter per il trasferimento alla Continassa del Toro. Ricordiamo che Dybala abbandonerà la nave a parametro zero dal 1 luglio e il riscatto di Morata appare complicato.

Ecco che potremmo assistere tra qualche mese alla super coppia d’attacco Lautaro-Vlahovic. Ma è bene sottolineare che l’affare è estremamente difficile da realizzare, sebbene il classe ’97 sia forse l’elemento più sacrificabile, tra quelli di spicco, nella rosa nerazzurra. La Juve, però, ha già compiuto a gennaio un grande investimento per il reparto offensivo e l’Inter direbbe addio all’ex Racing Club solo di fronte ad un’offerta rigorosamente cash da 70-80 milioni di euro. La pista in questione va comunque tenuta d’occhio.