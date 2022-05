“Ammettono l’errore”: in Serie A partita da rigiocare, c’è la data

Nonostante la presenza del VAR c’è stato anche un errore madornale in Serie A: ora c’è l’ammissione, ecco la possibile data

Un caso davvero complicato da valutare nei minuti finali di Spezia-Lazio: il gol di Acerbi sarebbe stato da annullare, ma nessuno si è accorto dell’errore davvero grave. Il difensore biancoceleste si trovava al di là di Provedel che si trovava fuori dai pali dopo la parata.

Sui social è scoppiato così il putiferio con numerose critiche per la rete concessa alla Lazio che sta lottando così per un posto in Europa. Il check del Var c’è stato, ma l’arbitro Pairetto ha convalidato il gol senza troppi problemi.

Nel ‘club’ di Sky Sport anche il giornalista Fabio Caressa ha voluto criticare ciò che è avvenuto al Picco di La Spezia: “Se gli arbitri ammettono di non essersi accorti della posizione del portiere che non era tra i pali e se quindi ammettono l’errore tecnico sul fuorigioco di Acerbi, la partita va ripetuta”. L’unica data disponibile per ripetere la gara, senza cambiare calendario, sarebbe l’11 maggio alle 18 e non di sera vista la presenza della finale di Coppa Italia.

Spezia-Lazio, si aspetta il comunicato ufficiale

Al momento non c’è stata una comunicazione ufficiale da parte dell’Aia che non ha ancora comunicato l’accaduto. Nelle prossime ore è atteso così un comunicato ufficiale con le parole del designatore Rocchi per spiegare tutto nel dettaglio. Un errore grave con l’attacco anche di José Mourinho dopo il pareggio all’Olimpico contro il Bologna: “Ventidue anni fa potevi vincere una partita con un gol in fuorigioco e 22 anni dopo puoi ancora vincere con un gol in fuorigioco. Ieri una squadra ha vinto così. Questo vuol dire qualcosa”.