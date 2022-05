Ora cambia tutto per la Juventus: ‘assist’ al bacio di Lewandowski

Un intrigo con Robert Lewandowski potrebbe favorire la Juventus sul fronte entrate nel prossimo calciomercato estivo: ritorno di fiamma

Il tema futuro è assolutamente centrale. Ottenuta aritmeticamente la qualificazione in Champions League, ora la Juventus può concentrarsi maggiormente sulle prossime mosse da compiere in vista della sessione estiva di calciomercato, anche se resta in programma (mercoledì 11 maggio) l’importantissima finale di Coppa Italia contro l’acerrima nemica Inter.

La rosa bianconera presenta diverse questioni di cui occuparsi. La retroguardia, ad esempio, perderà a breve la colonna Giorgio Chiellini, diretto verso una nuova esperienza di vita all’estero, avrà bisogno di un degno erede che sappia coprire l’enorme buco. Servirà intervenire anche a centrocampo, per aumentare sensibilmente il livello della qualità nel reparto. Poi c’è l’intrigo relativo al sostituto di Dybala in attacco. Assodato che l’argentino abbandonerà la nave dal 1 luglio, la domanda che si pongono i tifosi è ovviamente chi prenderà il suo posto. Da sogni a operazioni più realizzabili, sono tanti i nomi che circolano in questo senso. Si parla di Mohamed Salah – pista quasi impraticabile per via dei costi elevatissimi – e Giacomo Raspadori tra gli altri, ma attenzione al possibile ritorno di fiamma. Un ritorno di fiamma che potrebbe essere favorito da un ‘assist’ da parte niente di meno che di Robert Lewandowski.

Calciomercato, l’intrigo con Lewandowski favorisce la Juventus

Come noto, il Barcellona vuole assicurarsi le prestazioni del campione polacco in forza al Bayern Monaco. Stando a quanto si apprende da ‘ElNational.cat’, l’idea di questo trasferimento metterebbe a disagio Ansu Fati, rientrato da poco dopo un altro lungo infortunio. Sempre secondo la medesima fonte, il gioiellino blaugrana teme che l’ulteriore arrivo di un calciatore importante al Camp Nou possa fargli perdere definitivamente il posto nell’undici titolare di Xavi.

Ciò non gioverebbe certamente alla sua crescita, a maggior ragione considerando i numerosi problemi fisici. Lo spagnolo è un vecchio pallino della Juventus, che potrebbe quindi decidere di farsi sotto conscia della situazione non semplice. Chiaramente, però, non si tratterebbe di un affare in discesa economicamente parlando. Il contratto dell’ala sinistra è in scadenza giugno 2027 con opzione per altri due anni in favore della società. C’è da registrare, inoltre, una clausola monstre fissata a un miliardo di euro. In ogni caso il Barça chiederebbe una cifra intorno ai 60-70 milioni di euro per la cessione. Un passaggio a Torino appare, dunque, poco probabile, ma le vie del mercato, si sa, sono infinite.