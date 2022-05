Il Barcellona rivoluziona la difesa: colpo dalla Juventus

Il Barcellona rivoluziona il reparto difensivo e bussa alla porta della Juventus per un difensore

Il Barcellona ha iniziato un processo di profondo rinnovamento e il primo grande passo è stata la chiamata di Xavi Hernandez che ha dato nuova linfa ai suoi calciatori, valorizzando nel migliore dei modi i giovani talenti.

Adesso, però, il tecnico spagnolo ha bisogno di interventi sul mercato per avere a disposizione una squadra pronta e competitiva già dalla prossima stagione. Ovviamente Joan Laporta sta valutando diverse opzioni per l’attacco, nonostante le ottime prestazioni di Aubameyang. Erling Haaland e Roberto Lewandowski sono obiettivi concreti ma molto complicati, soprattutto a livello economico per un club che appena un’estate fa è stato costretto a lasciar andare Leo Messi, non potendo più sostenere il costo del suo ingaggio. Intanto il Barcellona sta monitorando anche diversi difensori per rinforzare il reparto. L’accordo con il difensore del Chelsea Christensen sembra ormai chiuso ma Xavi vuole altri innesti.

Il Barcellona punta Cancelo e Danilo

Il Barcellona non è ancora certo della permanenza di Dani Alves per un’altra stagione e deve anche chiarire la posizione di Sergi Roberto. Araujo, richiesto da tanti club europei, ha rinnovato ma Umtiti e Lenglet sembrano vicini all’addio. Anche una bandiera come Pique è in dubbio. Di conseguenza il reparto difensivo necessita diversi rinforzi per salire di livello. Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, infatti, i blaugrana hanno puntato Joao Cancelo ma anche Danilo della Juventus.

Il portoghese del Manchester City ha un contratto fino al 2027 e Guardiola difficilmente darebbe il via libera per lasciarlo andare. Danilo, invece, è legato alla Juventus fino al 2024 ma ha 30 anni già compiuti. Di conseguenza il costo del suo cartellino si aggira attorno ai 20-25 milioni di euro. Per Massimiliano Allegri è un giocatore prezioso, vista la sua duttilità a ricoprire più ruoli della difesa ma anche del centrocampo ma il Barcellona intende provarci.