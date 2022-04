Juventus, addio al sogno dal Real Madrid: resta con Ancelotti

La Juventus nel prossimo mercato a caccia di giovani e giocatori di qualità ed esperienza: ma niente da fare per il colpo dal Real Madrid

La stagione della Juventus è stata molto complicata, ma potrebbe essere ancora impreziosita, nel finale, da un doppio traguardo. I bianconeri di Allegri puntano a un terzo posto che sarebbe piuttosto simbolico, dopo le difficoltà vissute in campionato, e potrebbe dare lo slancio per ripartire all’assalto di Milan e Inter. E c’è la finale di Coppa Italia da giocare con i nerazzurri, per portare a casa un trofeo e continuare una ‘striscia’ in tal senso che dura dalla stagione 2011/2012 con almeno un successo in bacheca.

E’ chiaro, comunque, che nella prossima annata servirà qualcosa di diverso, per tornare competitivi per lo scudetto e per provare a esserlo maggiormente in Europa. Sul mercato, la Juventus cambierà molto rispetto a questa stagione, salutando alcuni giocatori destinati a non fare parte del nuovo progetto e cercando innesti da un lato di prospettiva e talento e dall’altro di sicuro affidamento, per innalzare qualità ed esperienza. In vari reparti, occorre migliorare tutte queste caratteristiche, e si guarda ai giocatori in uscita dai top club per cogliere potenziali occasioni. Suggestioni che portano per esempio anche a guardare in casa Real Madrid, ma un vero e proprio sogno di mercato è destinato a rimanere tale.

Juventus, Modric sfuma: resta al Real Madrid

Parliamo di Luka Modric, che anche in questa stagione illumina e disegna calcio al Bernaebu. ‘As’ riferisce che Ancelotti non vuole rinunciare al croato e così i ‘Blancos’ gli avrebbero proposto un nuovo contratto fino al 2023 con opzione per il rinnovo per un’altra stagione. Non solo: sullo sfondo, anche un futuro da dirigente. A lungo, non solo la Juventus ma anche Inter e Milan hanno cullato a più riprese il desiderio di vedere finalmente il Pallone d’Oro 2018 in Italia. A quanto pare, non sarà così.