Inter, un big a rischio per l’Udinese: Inzaghi trema

Simone Inzaghi attende la rifinitura di domani per capire se uno dei perni dell’Inter sarà a disposizione per la trasferta di Udine

L’Inter non è più padrona del proprio destino dopo il clamoroso scivolone contro il Bologna. A quattro giornate dalla fine, i nerazzurri devono inseguire il Milan e non possono più sbagliare.

I nerazzurri si preparano alla trasferta di Udine contro un Udinese in forma smagliante che ha battuto pochi giorni fa la Fiorentina 0-4 al Franchi. Contro il Bologna hanno dato forfait Samir Handanovic e Alessandro Bastoni e anche per la gara di domani il rischio per Inzaghi di non averli è molto alto. Secondo le ultime notizie da Appiano Gentile, il portiere nerazzurro sta meglio ma ha svolto ancora lavoro personalizzato. Domani ci sarà il test decisivo e in seguito alla rifinitura Handanovic capirà se sarà in grado di prendere parte alla trasferta di Udine.

Differenziato per Gosens: tornano Vidal e Caicedo

Allenamento differenziato anche per Robin Gosens che si è sbloccato con la maglia nerazzurra nel derby di Coppa Italia contro il Milan e potrebbe dare un apporto importante all’Inter in questo rush finale. Ci sono buone possibilità per il laterale tedesco di essere convocato per la gara di domani. L’ex Atalanta potrebbe avere spazio a partita in corso ma difficilmente dal primo minuto. Tornano a disposizione anche Caicedo e Vidal che sono recuperati. Il cileno dovrebbe partire dal primo minuto al posto dello squalificato Calhanoglu.