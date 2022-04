Spalletti-Napoli: l’allenatore ha deciso il suo futuro

Tra i vari temi affrontati da Spalletti nella conferenza stampa che anticipa Napoli-Sassuolo c’è stato anche il suo futuro in Campania

Dopo la cocente sconfitta di Empoli che allontana quasi definitivamente il Napoli dallo Scudetto, Spalletti è tornato sulla gara. “Non sono contento dell’ultima partita, nè io nè la squadra nè la società. Se però allarghiamo lo sguardo a tutto il camponato io ci sto benissimo nel risultato perché siamo in lotta per la Champions, quello che volevamo all’inizio”.

Il tecnico ha poi parlato della convivenza tra Osimhen e Mertens, possibile anche contro il Sassuolo di Dionisi. “Ad Empoli hanno fatto delle buone giocate, sono due giocatori problematici per gli avversari, però poi devo pensare anche ad un equilibrio di squadra – spiega – domani, comunque, possono giocare ancora insieme”.

Verso Napoli-Sassuolo: Spalletti parla del suo futuro

La conferenza stampa, poi, ha preso direzione verso il futuro dell’allenatore toscano sulla panchina del Napoli. Spalletti, però, si è detto abbastanza convinto sul da farsi, specie per il contratto che lo lega al club.

“Ho un altro anno di contratto qui e poi un’opzione e voglio restare a Napoli. Ho firmato per due anni e mi sento benissimo qui ed in questa città, non vedo che problema ci sia”. Spiega l’allenatore, che sembra chiudere ad ogni ipotesi di addio.

Infine una parentesi sul presidente De Laurentiis. “La sua presenza è importante, dà sempre stimoli ai calciatori. Ha compreso il momento attuale. Si riparte da questo gruppo compatto, forte, unito che vuole raggiungere l’obiettivo di inizio stagione. Sul futuro non abbiamo parlato, siamo tutti proiettati e determinati per far bene in queste ultime gare dopo quanto accaduto nell’ultima”.