È il dopo Lewandowski: Inter e Milan gli dicono addio

Il Bayern Monaco starebbe già pensando ad un calciatore per l’eventuale sostituto di Lewandowski: scatta l’allarme in casa Inter e Milan

Dalle stelle alle stalle. L’Inter sembrava aver ripreso quella marcia schiacciasassi che aveva contraddistinto il suo cammino in campionato nella parte conclusiva del girone d’andata. Ma sono bastati i 90 minuti di Bologna a far crollare improvvisamente l’entusiasmo generato dalla straripante vittoria contro la Roma.

Al Dall’Ara l’eurogol a firma Ivan Perisic (solita certezza assoluta ormai) è stato annullato prima dalla sentenza di testa dell’ex Marko Arnautovic, poi la clamorosa papera di Ionut Radu ha fatto il resto. Il Milan, dal canto suo, era uscito domenica scorsa dall’Olimpico con una grande rimonta di carattere ai danni della Lazio nei minuti di recupero della ripresa e adesso la fiducia è aumentata sensibilmente. La lotta Scudetto tra le cugine milanesi resta apertissima, ma le loro strade non si incrociano soltanto sul campo. Non mancano, infatti, gli incroci in ambito di calciomercato, in particolare per quanto riguarda il reparto offensivo. Entrambe le compagini studiano il modo per rinforzare i propri attacchi, che necessitano di alcuni innesti. La carta d’identità di Ibrahimovic e Giroud non può non essere un problema per i rossoneri, con lo svedese che potrebbe salutare a fine stagione. La ‘Beneamata’, invece, non gode più della presenza di un vero bomber davanti dopo il doloroso addio di Lukaku.

Il Bayern ci pensa per il post Lewandowski: allarme per Inter e Milan

Ecco che Inter e Milan si guardano attorno alla ricerca di profili idonei in questo senso. Tra i nomi papabili c’è sempre quello di Luka Jovic, attaccante in uscita dal Real Madrid. Ma un intreccio con Robert Lewandowski potrebbe rovinare i piani delle milanesi. Stando a quanto riferisce ‘Bild’, sarebbe andato in scena il primo incontro tra il Bayern Monaco e l’agente del polacco Pini Zahavi.

Il procuratore avrebbe ribadito ai bavaresi la volontà del suo assistito di abbandonare la nave. Allo stesso tempo, però, il club tedesco pare abbia confermato l’intenzione di non lasciarlo andare via prima della scadenza del contratto prevista per giugno 2023, offrendo anche il rinnovo. In attesa di capire gli sviluppi della vicenda, il Bayern – tra gli altri – starebbe pensando proprio a Jovic – vautato sui 15-20 milioni di euro – per sostituire il campione ex Dortmund. Di certo non una buona notizia per Inter e Milan.