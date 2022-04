Il Napoli sceglie il nuovo portiere: trattativa avviata

Il Napoli avvia i contatti per il nuovo portiere: trattativa già ben avviato con un club spagnolo

Il Napoli è ormai uscita fuori dalla corsa scudetto, complice la sconfitta inaspettata contro l’Empoli, e deve quanto meno consolidare e difendere il terzo posto.

Allo stesso tempo la società sta già studiando le mosse per la prossima stagione e una di queste riguarda il portiere. David Ospina, il miglior portiere della Serie A nella prima parte di stagione, andrà in scadenza a fine stagione e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. A 33 anni, difficilmente il Napoli deciderà di puntare ancora su di lui ma opterà per un portiere più giovane e di prospettiva. Anche Alex Meret, nonostante sia un classe ’97, non convince fino in fondo la dirigenza partenopea.

Il Napoli punta un nuovo portiere: occhi su Luis Maximiano

Il Napoli, infatti, sta cercando un nuovo portiere e secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, in cima alla lista ci sarebbe Luis Maximiano, estremo difensore classe ’99 del Granada. Il portoghese dopo gli anni allo Sporting Club de Portugal ha deciso di trasferirsi in Spagna e ha attirato l’attenzione di diversi club. Dalla Spagna danno già per avanzata la trattativa tra Napoli e Granada con i primi contatti che sono già iniziati da un pò. Il club spagnolo chiede 25 milioni di euro per lasciare andare il suo portiere titolare, ma De Laurentiis gioca al ribasso e ne propone 15.

Anche il Barcellona ha bussato alla porta del Granada ma difficilmente il portoghese accetterebbe di non avere il posto da titolare garantito. Qualora il Granada retrocedesse in seconda divisione spagnola sarebbe spalle al muro e non avrebbe più le risorse per trattenere Luis Maximiano.