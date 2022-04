La scelta su Chiesa fa infuriare i tifosi: “Un azzardo”

Federico Chiesa tornerà soltanto nella prossima stagione a causa del brutto infortunio al ginocchio: la possibile scelta

In estate ci sarà l’addio di Paulo Dybala che non rinnoverà il suo contratto con la Juventus: un cambio di consegna anche per la maglia numero 10, a chi andrà?

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” la maglia numero 10 potrebbe andare proprio a Federico Chiesa, talento della Juventus e della Nazionale italiana. Dopo capitan Del Piero ci sono stati Tevez, Pogba e infine anche la stessa Joya ad indossare la casacca tanto pesante. In pochi mesi con la maglia bianconera, l’ex Fiorentina ha dimostrato di essere un giocatore dal futuro roseo visto che già nel presente ha trionfato anche agli Europei diventando uno dei protagonisti della spedizione del Ct Roberto Mancini.

Questa possibile scelta da parte del club bianconero ha fatto subito storcere il naso ai tifosi che non sono d’accordo. Su Twitter sono nate le prime polemiche con numerose critiche per il numero dieci.

Imparagonabile a Dybala, lui è un fantasista. Chiesa non è da 10 — Katia bianconera (@Katia69193323) April 29, 2022

la 10 a Chiesa N O — gio (@ggirlaalmighty) April 29, 2022

Chiesa è un 7 non un 10 — Sergio (@SergioFiscion) April 29, 2022

Federico Chiesa ora non vede l’ora di recuperare appieno dal brutto infortunio al ginocchio per tornare protagonista prima con la Juventus e poi con la Nazionale italiana. Poche settimane fa è tornato a camminare per un ritorno graduale previsto tra luglio ed agosto dopo l’infortunio dell’Olimpico.