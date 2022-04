Doppia assenza per Inzaghi: le UFFICIALI di Bologna-Inter

Diramate dai tecnici le formazioni ufficiali per il match del Dall’Ara tra Bologna e Inter: doppia assenza importante per Simone Inzaghi

Tra poco meno di un’ora scenderanno in campo Bologna e Inter, per il recupero della 20esima giornata di Serie A. Appuntamento assolutamente da non fallire per i nerazzurri, che con una vittoria si porterebbe al primo posto a +1 dal Milan.

I tecnici, nel frattempo, hanno diramato le formazioni ufficiali. Per quanto riguarda la ‘Beneamata’ figurano due assenze pesanti nell’undici titolare. Si tratta di Handanovic e Bastoni, che vanno in panchina. Lo sloveno è alle prese con una contrattura del muscolo obliquo esterno dell’addome e sarà sostituito da Radu. Non al top anche il centrale italiano: al suo posto Dimarco.

Di seguito le formazioni ufficiali.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Barrow.

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa.