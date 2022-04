Accordo ad un passo, lascia il Real: beffa per Inter e Milan

Il Real Madrid riesce ad essere ancora protagonista in Champions League, ma ci sarà l’addio a fine stagione per il big

Una cessione importante per i blancos che diranno addio dopo tante stagione al top player: lo spagnolo resterà in Liga a partire dalla prossima stagione.

Come svelato dal quotidiano spagnolo “Diario As” il centrocampista spagnolo del Real, Isco, sarebbe davvero ad un passo dall’accordo con il Real Betis. Il rinnovo non è mai arrivato e così in estate ci sarà il suo addio a parametro zero: il suo futuro potrebbe essere così ancora in Liga con la beffa per i top club italiani, come Inter e Milan, sempre alla ricerca di un giocatore di livello internazionale con le sue caratteristiche per puntellare le rispettive rose.

Calciomercato, Isco vuole trovare l’accordo

Isco cercherà così di trovare l’accordo con il Real Betis, fresco vincitore della Coppa del Re grazie al lavoro di Manuel Pellegrini, che conosce molto bene Isco dai tempi del Malaga. Lo stesso allenatore lo avrebbe voluto al Manchester City, ma non c’è stata mai la svolta. Ora lo spagnolo è pronto per sposare un nuovo progetto suggestivo della sua carriera dopo gli anni in blancos ricchi di successi, ma anche di tanti bassi venendo relegato spesso in panchina dai vari allenatori. Un rapporto speciale tra i due che sarebbero così ad un passo dal ritrovarsi in vista della prossima stagione.