Titolarissimo a rischio forfait: Inzaghi può perderlo per Bologna-Inter

Manca sempre meno al fischio d’inizio del recupero di Bologna-Inter: a poche ore dal match, Inzaghi rischia di perdere un titolarissimo

Finalmente ci siamo. Tra poche ore scenderanno in campo al Dall’Ara Bologna e Inter per il recupero della 20esima giornata. Una gara estremamente importante in ottica lotta Scudetto, poiché vincendo i nerazzurri sarebbero primi in classifica di fatto e non più solo potenzialmente.

Il destino è tutto nelle mani della squadra targata Simone Inzaghi, che si è ampiamente ritrovata nell’ultimo periodo dopo due mesi di appannamento, per usare un eufemismo. Lo straripante successo ottenuto a San Siro contro la Roma dell’ex Mourinho lo dimostra, ma è solo un ulteriore esempio della brillantezza psicofisica di Dzeko e compagni. Insomma, i lombardi sono tornati i favoriti per la conquista del principale titolo nazionale a detta di molti. Nel rush finale, però, il mister avrà bisogno dei suoi uomini migliori e oggi uno rischia seriamente di dover dare forfait.

Bologna-Inter, Handanovic a rischio forfait

Stiamo parlando di Samir Handanovic. Stando alle ultime informazioni raccolte, il portiere sloveno non è al massimo della forma per via di un problema alla schiena, perciò è possibile che non venga schierato tra i titolari e sarebbe la prima volta in questa stagione di Serie A. La decisione definitiva verrà presa in una riunione tecnica, che si terrà a breve.

Se il classe ’84 si chiamerà out, pronto al suo posto Ionut Radu, finora impiegato solo contro l’Empoli in Coppa Italia. Di certo non una buona notizia per Inzaghi, che già non ha a disposizione Gosens, Vidal e Caicedo.