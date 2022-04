Super occasione Milan, un altro bomber a zero

Nuova occasione a zero per il Milan in vista del calciomercato estivo: rossoneri alla finestra per il gioiello

È il giorno di Bologna–Inter. Questa sera, al Dall’Ara, andrà in scena il recupero di Serie A che potrebbe permettere ai nerazzurri di riprendere la vetta solitaria della classifica a quattro giornate dal termine del campionato.

Handanovic e compagni, a -2 dal Milan, hanno la possibilità di portarsi ad una lunghezza di vantaggio sui cugini rossoneri. Un arrivo in volata per assegnare lo scudetto come non accadeva ormai da diversi anni, prima di un altro calciomercato estivo che si preannuncia scoppiettante. Tra le grandi protagoniste ci sarà proprio il Milan che nei prossimi giorni, salvo sorprese, passerà al ricco fondo Investcorp. La società rossonera è alla ricerca di rinforzi anche in attacco, per il post Ibrahimovic e Giroud, e un’importante occasione potrebbe arrivare dalla Premier League.

Calciomercato Milan, occhi su Nketiah dell’Arsenal

Nelle ultime settimane si è messo in mostra con la maglia dell’Arsenal Eddie Nketiah. Il classe 1999 sta trovando sempre più spazio con Arteta ed è reduce dalla doppietta di Stamford Bridge con cui ha piegato il Chelsea di Tuchel. Il promettente centravanti, però, ha un futuro ancora tutto da scrivere. L’inglese, infatti, è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e non ha rinnovato con i ‘Gunners’. Potrebbe così approfittarne anche il Milan in caso di separazione a parametro zero: il profilo di Nketiah, giovane e promettente, fa al caso dei rossoneri che sono dunque alla finestra.